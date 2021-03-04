Власти Петербурга назвали автопром наиболее пострадавшей от пандемии промотраслью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Производство автомобилей является наиболее пострадавшей от пандемии отраслью промышленности Петербурга. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Наибольшим образом пострадал автопром наш, что еще усилилось из-за того, что в налоговых поступлениях и в общей выручке автопром занимает у нас очень серьезное место - 20% от общей выручки обрабатывающих производств. Конец года с ажиотажным спросом постарался выровнять ситуацию, но год закончили [с показателем] примерно минус 11% падения к уровню 2019 года", - сказал он.

В то же время, по словам Соловейчика, промышленное производство города начало восстанавливаться с августа прошлого года. "Уже в январе 104% в индексе промпроизводства, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - добавил он.

Как ранее сообщал Петростат, автозаводы Петербурга в 2020 году снизили выпуск легковых машин на 13% к уровню предыдущего года - до 323,7 тыс. единиц. В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.