{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Петербурга назвали автопром наиболее пострадавшей от пандемии промотраслью

Показатели отрасли упали примерно на 11% по сравнению с 2019 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Производство автомобилей является наиболее пострадавшей от пандемии отраслью промышленности Петербурга. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наибольшим образом пострадал автопром наш, что еще усилилось из-за того, что в налоговых поступлениях и в общей выручке автопром занимает у нас очень серьезное место - 20% от общей выручки обрабатывающих производств. Конец года с ажиотажным спросом постарался выровнять ситуацию, но год закончили [с показателем] примерно минус 11% падения к уровню 2019 года", - сказал он.

В то же время, по словам Соловейчика, промышленное производство города начало восстанавливаться с августа прошлого года. "Уже в январе 104% в индексе промпроизводства, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - добавил он.

Как ранее сообщал Петростат, автозаводы Петербурга в 2020 году снизили выпуск легковых машин на 13% к уровню предыдущего года - до 323,7 тыс. единиц. В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Молния
Новак объяснил, почему Россия в апреле сможет увеличить добычу в рамках ОПЕК+
По словам вице-премьера, такое решение было принято из-за того, что России необходимо увеличить объемы переработки на НПЗ для удовлетворения растущего внутреннего спроса
Читать полностью