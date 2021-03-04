СМИ: Pfizer откроет филиал в Румынии

БУХАРЕСТ, 4 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Pfizer уволит 15% персонала своего дистрибьюторского центра в Завентеме (Бельгия) и перенесет часть его деятельности в Румынию. Об этом сообщило в четверг агентство Agerpres со ссылкой на бельгийскую газету Libre Belgique.

Согласно профсоюзным источникам, 38 из 238 работников центра в Завентеме потеряют работу. Руководство компании мотивировало свое решение переносом службы планирования поставок в Бухарест (Румыния).

"Мы постоянно стараемся оптимизировать логистику мировой цепи поставок, - заявил представитель Pfizer. - В настоящее время мы рассматриваем варианты, которые позволят нам лучше распределить ресурсы и повысить эффективность процессов, предлагая в то же время наилучшие услуги. Все это может означать перераспределение ряда функций в рамках цепи поставок в нашей обширной сети".

Американская группа Pfizer располагает в настоящее время примерно 2,5 тыс. работниками в Бельгии - в Андерлехте (центр клинических исследований), Икселе (административная и коммерческая штаб-квартира), Пуурсе (производственный центр) и Завентеме (дистрибьюторский центр).