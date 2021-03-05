В ВШЭ прогнозируют, что рост ВВП России составит 2,8% в 2021 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рост ВВП России составит 2,8% по итогам 2021 года и 2,4% по итогам 2022 года при цене нефти $51,9 и $54,7 за баррель соответственно, свидетельствуют данные консенсус-прогноза, подготовленного Институтом "Центр развития" Высшей школы экономики.

Консенсус-прогноз составлен на основе опроса независимых экспертов с 2 по 11 февраля 2020 года.

Успехи экономики во втором полугодии 2020 года в сочетании с наблюдаемым в первые месяцы 2021 года ростом нефтяных цен и идущей в стране вакцинацией от коронавируса дают надежду на позитивную статистику в 2021 и 2022 годах, но восстановление будет осложнено бюджетной консолидацией после сильного наращивания расходов бюджета в 2020 году и сохранением в 2021 году низких объемов нефтедобычи, отмечают авторы прогноза.

"Согласно нашему консенсус-прогнозу, <…> по итогам года ожидается рост ВВП на 2,8%, в 2022 году - на 2,4%, в результате чего реальный ВВП превысит уровень 2019 года на 2,1%: без кризиса такой прирост мог наблюдаться по итогам одного года вместо трех. Таких результатов прогнозисты ожидают при цене нефти $51,9 и $54,7 в 2021 и 2022 годах соответственно", - говорится в материалах ВШЭ.

Доходы и безработица

Безработица, согласно прогнозу, тоже будет нормализовываться не очень быстро - с 5,8% в среднем в 2020 году до 5,4% и 5% в 2021 и 2022 годах соответственно против 4,6% в 2019 году. "Впрочем, динамика этого индикатора будет зависеть особенно сильно от потребительского поведения (прежде всего в части восстановления спроса на услуги) и, возможно, окажется более позитивной", - говорится в материалах ВШЭ.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году вырастут на 2,3% и на 1,8% - в следующем. "Эксперты ожидают более медленного роста реальных располагаемых доходов населения - на 2,3% в 2021 году и на 1,8% в 2022 году, по итогам 2022 года уровень 2019 года будет превышен лишь на 0,5%. Вероятно, прогнозисты учитывают депрессивную динамику доходов, наблюдавшуюся с 2014 года, а также особо сильную зависимость доходов населения от уровня бюджетных расходов", - говорится в материалах ВШЭ.