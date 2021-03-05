Индексы в США падают третий день подряд

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже третий день подряд завершаются снижением ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся в четверг на ее сайте.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 346,80 пункта (1,11%) и остановился на отметке 30 923,29. Индекс S&P 500 потерял 51,18 пункта (1,34%) и оказался на отметке 3 768,54. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 274,02 пункта (2,11%), до 12 723,73.

Основатель аналитической компании Vital Knowledge Адам Крисафулли в интервью телекомпании CNBC отметил, что снижение индексов в четверг спровоцировано высказываниями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Ранее он сообщил, что ФРС намерена сохранить инфляцию на уровне около 2% до полного восстановления рынка труда, хотя до этого она может достигать более высоких значений.

"Ключевым негативным фактором стало то, что он [глава ФРС] не выступил с комментариями, которые обнадежили бы инвесторов", - считает Крисафулли. В свою очередь инвестиционный аналитик компании Independent Advisor Alliance Крис Дзаккарелли выразил мнение, что рост процентных ставок по кредитам, вызванный ростом инфляции, "наносит вред ситуации на рынках".

Нефть марки WTI подорожала. К 17:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск) цена поставок энергоносителя в апреле выросла на $2,97 (4,86%), до $64,03.