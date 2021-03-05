Резидент ТОР "Надеждинская" построит школу на условиях государственно-частного партнерства

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Группа компаний "DNS Девелопмент", которая возводит на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье новый жилой комплекс, построит здесь школу на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). В школе смогут учиться 450 детей, компания обеспечит ее всем необходимым - от мебели и компьютеров до спортивного инвентаря, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Реализация проекта в рамках государственно-частного партнерства, а в нашем случае концессии, предполагает, что мы как инвестор вкладываем собственные средства в строительство школы, и только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи его в собственность Надеждиного муниципального района, в течение нескольких лет получаем компенсацию понесенных затрат. Получение статуса резидента ТОР позволит нам воспользоваться налоговыми преференциями, и за счет этого снизить затраты на реализацию проекта, по предварительным оценкам, на 5-10%", - сообщила директор "ДНС Развитие" (входит в группу компаний "DNS Девелопмент") Виктория Ивачева, которую цитирует пресс-служба.

"ДНС Развитие" создали для реализации новой инициативы по требованиям законодательства о ГЧП. Жилой микрорайон "Формат" в поселке Зима-Южная строит компания "ДНС Дом" (входит группу компаний "DNS Девелопмент"). Проектом предусмотрено строительство 15 домов малой и средней этажности, планируется, что здесь будут жить более 3 тыс. человек, в основном семьи с детьми. Концепция включает создание комфортной среды, в центре которой новые современные школа со стадионом и детский сад.

"Мы построим новую современную школу со стадионом, в которой смогут учиться 450 детей. В рамках условий концессии также полностью обеспечим ее всем необходимым для начала образовательного процесса - от мебели до компьютеров и спортинвентаря. Для строительства подготовлен земельный участок, в настоящее время ведутся работы по проектированию, чтобы привести проектную документацию в соответствие с последними санитарными нормами при строительстве объектов образования, которые вступили в силу с 1 января текущего года", - цитирует пресс-служба Ивачеву.

Планируется, что эта школа станет первым проектом от Приморья, который войдет в новую федеральную программу Министерства образования РФ и ВЭБ.РФ, направленную на строительство объектов образования на условиях ГЧП. "Программа позволит создать в стране свыше 647 тысяч новых современных школьных мест. Ее реализация является одним из важных элементов достижения ключевой цели национального проекта "Образование" - вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году", - сообщила пресс-служба.

ТОР "Надеждинская" - первая в Приморье, здесь ведут деятельность 70 резидентов с проектами общей стоимостью 57,4 млрд рублей и планами создать свыше 7,3 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы ТОР реализовали 7 проектов и вложили в экономику региона 15,0 млрд рублей, создали 1246 рабочих мест.