Спецпосланник Байдена проводит консультации с бизнесом об инвестициях в чистую энергетику

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри проводит консультации с представителями крупных финансовых компаний США о привлечении инвестиций в сферу развития экологически чистых технологий, в том числе в энергетике. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала CNBC.

Говоря о поиске необходимых для работы на данном направлении средств, Керри отметил: "Все это осуществимо при наличии финансов. В настоящее время я провожу переговоры с некоторыми нашими крупнейшими инвестиционными фондами и ключевыми банками".

Спецпосланник выразил уверенность в том, что будут найдены компании, которые пожелают сделать крупные капиталовложения в данную сферу. По словам Керри, федеральное правительство также готово предоставить средства. "Кроме того, думаю, что президент [США Джо] Байден планирует масштабную инициативу в сфере инфраструктуры", - добавил спецпосланник. Как он пояснил, указанные планы, вероятно, будут касаться совершенствования энергосистемы в США.

Байден ранее выражал уверенность в том, что реализация его инициатив по повышению энергоэффективности и поэтапному переходу на возобновляемые источники энергии позволит "дать работу миллионам американцев". Демократ, в частности, выступал за создание в США более 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта.