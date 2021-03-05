Индекс Nikkei упал на 2%

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei в ходе пятничных торгов потерял более 580 пунктов (более 2%) на фоне высказываний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о планах по сохранению инфляции на уровне около 2% на американском рынке.

Так, индекс Nikkei по сравнению с уровнем 4 марта снизился до отметки в 28 347,35. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, уменьшился на 1,23%, до 1861,61 пункта. Между тем курс доллара по отношению к иене укрепился на 0,69% и вышел на отметку в ¥107,89 - 107,9 за $1, что выгодно крупным японским корпорациям, которые ориентируются на внешние рынки.

По данным телеканала NHK, инвесторы в Токио ожидают повышения процентных ставок по кредитам в США, связанных с сохранением уровня инфляции. В свою очередь этот процесс может лишить предприятия доступа к "дешевым деньгам", оказав негативное влияние на восстановление американской экономики.