Эксперт рассказал, на сколько подорожают цветы к 8 марта в 2021 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Цены на цветы к 8 марта поднимутся в этом году по сравнению с 2020 годом на 20-40% на фоне сезонности, а также испытанных отраслью сложностей с импортом в феврале и с беспрецедентным ростом цен на импортные цветы из-за снижения курса рубля. Об этом ТАСС сообщил член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков.

"Цены будут выше, чем в том году - от 20 до 40%. У непорядочных ретейлеров разница с прошлым годом может доходить и до 200%. Адекватное поднятие относительно прошлого года - 30-35%. Это возможно, потому что есть увеличение себестоимости и увеличение издержек. Те, кто захочет вложить еще издержки и на пандемию, и на 14 февраля (задержки цветов на границе с Белоруссией - прим. ТАСС), конечно, поднимут больше", - отметил он.

Так, по словам коммерческого директора тепличного комплекса "Подосинки" Ирины Земцевой, отпускная цена розы 60 см в оптовом канале сбыта с производства комбината составляет 45-50 рублей в зависимости от сорта, но в рознице ее цена начинается от 120-150 рублей, а в некоторых салонах в праздничные дни цена может доходить до 250 рублей.

"В ближайшее время цена на цветы упадет, а упадет она уже с 10 марта. Это бывает каждый год", - напомнила о сезонности Земцева.

Почему выросли цены

По словам главы Национальной ассоциации цветоводов Алексея Антипова, на российском рынке порядка 83% импортных цветов, поскольку российские производители на сегодняшний день не могут обеспечить весь объем потребления в России. Кроме того, отметил он, цветоводство - это инвестиционно не привлекательная отрасль в России. "Российские цветочные поставки нисколько не уступают по качеству импортным, однако предложение отечественных производителей не может полностью покрыть растущий спрос на цветы", - подтвердил и представитель "Флорист.ру".

С лета 2020 года из-за девальвации рубля, соглашаются эксперты, цены выросли в среднем на 20-30%. Так, стоимость самого популярного цветка - тюльпана - в цветочных салонах выросла за год вдвое: с 30-40 рублей до 80 рублей за штуку, указывает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Если это экзотические, внесезонные цветы - например, белые сирени, пионы, у которых пик цветения - май-июнь, то они присутствуют на рынке, но по значительно завышенным ценам - до 850 рублей за один пион и 1200 рублей за ветку белой сирени, рассказала эксперт.

"В этом году стоимость цветов повысилась как никогда. Всегда существуют колебания цен, в предпраздничные дни всегда повышаются цены. В Европе тоже цены повышаются и на Рождество, и на День матери, и на День святого Валентина. Но в среднем они обычно повышаются на 10 - максимум 15%. В этом году - 30% и выше. Плюс курс евро. У нас цветы импортные, в основном из Голландии, то есть из Европы, соответственно, и цены в евро", - пояснила она.

Перед 8 марта, отметил основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, выросли цены и на доставку цветов воздушным транспортом из Латинской Америки из-за нехватки бортов: доставка из Кито в Москву увеличилась с 3-4 долларов за кг до 7 долларов.

"Повлиял также самый дорогой голландский аукцион, который я видел за последние 10 лет, учитывая, что мы участники ВЭД (внешнеэкономическая деятельность - прим. ТАСС), у нас есть представительство в Голландии. Если в том году на трех голландских аукционах тюльпан варьировался в среднем от 18 до 20 евроцентов, то в этом году - от 26 до 32 евроцентов. Это не считая все остальные подорожания. В России голландский тюльпан в прошлом году заходил по 21 рублю, в этом году он зашел от 32 рублей и выше. Это себестоимость тюльпана уже со всеми расходами", - пояснил эксперт.