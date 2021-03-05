Индекс Мосбиржи на открытии торгов опускается на 0,56%, индекс РТС - на 1,5%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,56% и достигал 3378,68 пункта, а индекс РТС - на 1,5%, до 1432,87 пункта.

К 10:41 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3374,67 пункта (-0,67%), индекс РТС - на уровне 1427,82 пункта (-0,85%), свидетельствуют данные биржи.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,72% - до $67,89 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,6% и торгуется на уровне $64,61 за баррель.