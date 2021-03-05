Цена GDR Fix Price в ходе IPO установлена на уровне $9,75

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Fix Price разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) в ходе первичного публичного размещения (IPO) по цене $9,75, говорится в сообщении компании.

"Первичное публичное размещение Fix Price на основном рынке Лондонской фондовой биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. Цена предложения установлена на уровне $9,75 за GDR. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов", - говорится в сообщении.

Сделка предусматривает размещение GDR нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура "Марафон групп" Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd ("дочка" Goldman Sachs Group). В рамках IPO планируется разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне приблизительно $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price. "Дополнительно 26,75 млн GDR предоставляются некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых GDR увеличится до 205,128 млн, что составит приблизительно 24,1% от уставного капитала Fix Price", - отмечает ретейлер.

Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG по соглашению с Fix Price обязались приобрести акции по цене предложения на общую сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

IPO ретейлера станет крупнейшим российским размещением с 2010 года, когда в рамках IPO в Гонконге "Русал" привлек $2,24 млрд, а также крупнейшим IPO российского ретейлера за всю историю.

Интерес со стороны американских инвесторов

Соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов сообщил, что около 40% спроса в ходе IPO Fix Price пришлось на американских инвесторов.

"В общей сложности на американских инвесторов пришлось около 40% спроса, в то время как инвесторы из Великобритании обеспечили около трети всех заказов. На инвесторов из России пришлось более 10% общего спроса", - пояснил он.

Он добавил, что особенностью данной сделки стал повышенный интерес со стороны американских инвесторов, спрос со стороны которых в последнее время был достаточно ограниченным по отношению к российским компаниям не из технологического сектора. "Это можно объяснить тем фактом, что инвесторам из данного региона хорошо знакома бизнес-модель магазинов фиксированных цен и у них был опыт инвестирования в аналогичные компании", - также отметил он.

Квасов отметил, что спрос в ходе IPO Fix Price превысил предложение в несколько раз.

"Инвесторы по достоинству оценили уникальность бизнес-модели компании, ее перспективы роста и профессионализм команды менеджмента. Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли", - пояснил он.

Помимо прочего, характерной особенностью последних российских сделок является высокая активность со стороны розничных инвесторов. На их долю пришлось менее 10% спроса, "что в абсолютном значении является очень существенной суммой", добавил он. "ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов сделки.

О компании

Fix Price объявила о намерении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже 15 февраля. Luncor Overseas S.A принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation - 26,51%, LF Group DMCC - 15,05%, еще 9,9% у "Марафон групп" (Samonico Holdings Ltd), 4% - у "дочки" Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании - 2,3%. Основатели Fix Price Хачатрян и Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.

На сегодняшний день работает 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.