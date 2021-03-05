Чистая прибыль Global Ports по МСФО в 2020 году снизилась на 26%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Global Ports по итогам 2020 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с предыдущим годом на 26%, до $50 млн. Об этом говорится в сообщении группы.

Выручка выросла за отчетный год на 6,2% до $384,4 млн (-8,2% на сопоставимом базисе). Скорректированная EBITDA составила $209,7 млн (в 2019 году показатель достигал $226,9 млн), маржа по скорректированной EBITDA на сопоставимом базисе выросла на 40 базисных пунктов, до 65,2%. Операционная прибыль выросла на 8,7%, до $157,4 млн.

В 2020 году долговая нагрузка продолжила снижаться: чистый долг сократился на $134,9 млн, а отношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 2,9x (-0,4x по сравнению аналогичным показателем на 31 декабря 2019 года).

Генеральный директор УК "Глобал Портс" Альберт Лихолет, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что результаты Global Ports за прошедший год подтверждают, что выбранная группой стратегия верна.

"Третий год подряд мы опережаем российский контейнерный рынок. Кроме того, в 2020 году добились двузначного роста объемов перевалки навалочных грузов. Строгий контроль издержек позволил нам обеспечить стабильную генерацию свободного денежного потока и значительно снизить долговую нагрузку <...> Несмотря на сохраняющийся рост объемов контейнеризированного экспорта и появление первых признаков восстановления импорта в конце 2020 года, рынок по-прежнему остается высококонкурентным и сложно предсказуемым. Поэтому мы остаемся мобилизованными и приверженными выбранной стратегии по повышению производительности и внедрению современных решений во всех сферах нашей операционной деятельности", - сказал он.

О группе

Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту.

Терминалы группы расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.