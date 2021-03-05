Пассажиропоток Finnair в феврале упал более чем на 90%

ХЕЛЬСИНКИ, 5 марта. /ТАСС/. Финский авиаперевозчик Finnair в феврале перевез на 91,6% меньше пассажиров, чем за такой же период годом ранее. Показатели упали из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, сообщила авиакомпания в пятницу.

"В феврале 2021 года Finnair перевезла 87,3 тыс. пассажиров, что на 91,6% меньше, чем в феврале 2020 года. В то же время число пассажиров в феврале этого года было на 2% больше, чем в январе", - говорится в сообщении.

В компании указали, что "пандемия и исключительно строгие ограничения на путешествия, введенные рядом стран, до сих пор продолжают влиять на эти показатели".

За весь 2020 год компания перевезла порядка 3,6 млн пассажиров, что на 76,2% меньше, чем в 2019 году. Finnair уже неоднократно обращалась к финским властям с просьбой ослабить ограничения для поездок между странами.

Компания ранее сообщала, что с ноября 2020 года до конца марта 2021 года будет выполнять чуть более 20% рейсов в день по сравнению с показателями 2019 года из-за последствий пандемии для отрасли. Весной, уточнили там, число рейсов планируется увеличивать.

В 2019 году Finnair летала более чем по 100 направлениям в Европе, Азии и Северной Америке. В июле 2020 года компания возобновила приостановленные из-за пандемии полеты в несколько десятков городов Европы. До этого, весной, компания отменила тысячи рейсов из-за роста заболеваемости. Finnair рассчитывает, что через два или три года сможет вернуть объем пассажироперевозок на своих рейсах на уровень 2019 года - тогда компания перевезла 14,7 млн пассажиров.