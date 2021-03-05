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Новак: решение ОПЕК+ по росту добычи в России позитивно повлияет на нефтесервис и бюджеты

По словам вице-премьера, Россия опережающими темпами будет восстанавливать добычу нефти
Вице-премьер России Александр Новак Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-премьер России Александр Новак
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Решение стран ОПЕК+ дать России и Казахстану возможность нарастить добычу нефти в апреле позволит увеличить налоговые поступления в региональные бюджеты, а также позитивно повлияет на российский нефтесервис. Об этом сообщает правительство со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

"По словам вице-премьера, увеличение добычи нефти отразится на величине поступающих в субъекты страны налогов, а также обеспечит загрузку подрядчиков нефтекомпаний", - говорится в сообщении.

В четверг министры стран - производителей нефти ОПЕК решили сохранить действующие в марте уровни добычи на апрель, при этом Россия в апреле сможет нарастить добычу нефти еще на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс. баррелей.

При этом Саудовская Аравия решила продлить дополнительную добровольную корректировку добычи в размере 1 млн баррелей в сутки на апрель 2021 года.

"Увеличение добычи для нас очень важно из-за сезонности спроса, нам необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ, обеспечивать устойчивый спрос на нефтепродукты в России. Если в будущем страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу, когда будет восстанавливаться спрос, мы со своей стороны войдем в этот график. А сейчас мы опережающими темпами будем восстанавливать добычу", - пояснил он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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