Между Владикавказом и Туапсе начнет курсировать "Ласточка"

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Скоростной электропоезд "Ласточка" с мая будет обслуживать пассажирский маршрут Владикавказ (Сев. Осетия) - Туапсе (Краснодарский край) с остановками по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Он свяжет, в частности, город Прохладный (Кабардино-Балкария) и Туапсе, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

"С мая текущего года планируется организация скоростного железнодорожного сообщения поездом "Ласточка" по маршруту Владикавказ - Туапсе. Состав будет следовать с остановками на железнодорожных станциях, расположенных в пределах границ Кабардино-Балкарской Республики и в наиболее востребованных городах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов", - сказали в пресс-службе.

По частоте курсирования вопрос пока прорабатывается. "Станет понятно после тестовой поездки в марте", - отметили в пресс-службе. В министерстве подчеркнули, что сейчас из Прохладного до Туапсе состав идет 10,5 часа, с запуском "Ласточки" время в пути сократится до 7,5 часа.