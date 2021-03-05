Олег Демченко ушел с должности генконструктора корпорации "Иркут"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха) Олег Демченко ушел с должности и остался генеральным директором - генеральным конструктором ОКБ им. А. С. Яковлева (входит в "Иркут"). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе корпорации.

"Олег Федорович ушел с должности первого заместителя генерального директора - генерального конструктора "Иркута" и остался генеральным директором - генеральным конструктором АО "ОКБ им. А. С. Яковлева", являющегося дочерним предприятием корпорации. Он продолжает интенсивно работать", - проинформировали в пресс-службе.

Генеральным директором корпорации "Иркут" является Равиль Хакимов, первым заместителем гендиректора - Анатолий Гайданский.

Демченко занимал должность первого вице-президента - генерального конструктора корпорации "Иркут" с 2017 года. В разные годы занимал должности президента корпорации "Иркут", старшего вице-президента ОАК. Демченко внес большой вклад в организацию разработки и серийного производства учебно-боевого самолета Як-130, под его руководством ведется создание ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.