Высший Евразийский экономический совет может пройти в Нур-Султане 21 мая

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует провести следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Нур-Султане 21 мая. Об этом сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Председатель Коллегии Комиссии Михаил Мясникович озвучил предложение казахстанской стороны о проведении заседания Высшего Евразийского экономического совета 21 мая в Нур-Султане", - сказала она в ходе брифинга по итогам Совета ЕЭК.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Высшим наднациональным органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет, а постоянно действующим наднациональным регулирующим органом - Евразийская экономическая комиссия. В заседаниях ВЕЭС принимают участие президенты стран - членов ЕАЭС.