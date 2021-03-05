Мишустин: важно создать для специалистов комфортную среду, чтобы они выбирали работу в РФ

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российские специалисты должны быть свободны в своем выборе - работать на родине или переезжать за рубеж, но важно формировать в России комфортную среду и широко информировать о доступных возможностях. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ, который он посетил в пятницу в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

"В первую очередь я считаю, что человек должен быть свободен в своем выборе. У нас же нет каких-то специальных искусственных ограничений для того, чтобы ребята, которые захотят попробовать свои силы, в том числе за рубежом, могли туда уехать", - сказал Мишустин.

При этом глава правительства подчеркнул, что необходимо формировать комфортную среду в России. "У нас есть огромное количество замечательных мест, научных заведений, предприятий, где можно работать. Вот социальные лифты, которые для этого необходимы, иногда, наверное, не совсем хорошо работают", - посетовал он. Премьер добавил, что считает очень важным максимально широко распространять информацию о доступных возможностях. "Я за свободу выбора", - заключил Мишустин, выразив уверенность в том, что Россия - уникальная страна в плане возможностей.