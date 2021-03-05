Около 20% лекарств в России производятся в Подмосковье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 20% от всего производства лекарственных препаратов в России создаются на территории Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства. Если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране - то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что фармацевтическая отрасль в настоящее время развивается быстрее иных промышленных отраслей.

В пятницу губернатор региона с рабочим визитом посетил завод "Биннофарм Групп" в Серпухове, где выпускают препараты от коронавируса. В настоящее время здесь работают более 550 человек.

По данным пресс-службы, фармацевтический завод был открыт два года назад. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2018. Правительство Московской области оказало поддержку в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд рублей.