"Газпром нефть" запустит производство игольчатого кокса на Омском НПЗ в 2021 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2021 году начать производство игольчатого кокса на Омском нефтеперерабатывающем заводе, который используется в производстве литий-ионных аккумуляторных батарей, а также графитированных электродов, применяемых в сталелитейной промышленности, сообщила компания.

На Омском НПЗ в 2021 году завершится проект модернизации комплекса замедленного коксования. Технология была разработана специалистами "Газпром нефти".

"Будущее производство позволит снизить импортозависимость многих отраслей российской промышленности - от сталелитейной до аэрокосмической. В основе наших проектов лежат научные решения, подготовленные в сотрудничестве с ведущими российскими научными институтами или созданные собственными технологическим центрами компании. Включение разработки "Газпром нефти" в десятку важнейших изобретений 2020 года, безусловно, свидетельствует об эффективной работе компании по развитию инновационных российских промышленных технологий", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

"Газпром нефть" планирует производить более 31 тыс. т игольчатого кокса в год. При этом компания получит возможность выхода на экспортные рынки.

"Выпуск опытно-промышленной партии игольчатого кокса на Омском НПЗ подтвердил, что качество инновационного продукта по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. В проекте развития комплекса замедленного коксования принимают участие ведущие российские производители оборудования", - добавили в "Газпром нефти".