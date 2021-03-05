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Пандемия COVID-19

ВВП Греции упал в 2020 году на 8,2%

Тем не менее результаты оказались лучше прогнозов правительства

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. ВВП Греции сократился в 2020 году на 8,2%, что лучше оценок, которые делали правительство страны и международные организации. Такие предварительные данные сообщила в пятницу Национальная статистическая служба Греции (ELSTAT).

По ее словам, "греческая экономика пережила спад на 8,2% в 2020 году, что показывает, что экономика страны более устойчива, чем ожидалось правительством и [международными] учреждениями". Данные показывают, что ВВП снизился на 7,9% в четвертом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и в общей сложности на 8,2% в 2020 году, отметила статистическая служба.

Она также проанализировала динамику ВВП за предыдущие кварталы. По ее оценкам, снижение ВВП в третьем квартале составило 10,5% (в предыдущем прогнозе предусматривалось снижение на 11,7%), во втором квартале - 13,8% (планировался спад в 14,2%), а в первом квартале 2020 года падение составляло 0,1% (прогнозировался рост в 0,4%).

Отмечается, что в госбюджете Греции на 2021 год заложен прогноз спада на 10,5% в 2020 году и прогнозируется рост экономики страны на 3,3% в 2021 году. В зимних прогнозах Еврокомиссии говорилось, что падение ВВП Греции могло достигнуть 10% в прошлом году.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас заявил в связи с опубликованными данными Национальной статистической службы, что экономика страны продемонстрировала свою устойчивость на фоне кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. "Около года назад мировая экономика пережила шок из-за пандемии. Уже год она находится в глубоком кризисе. Греческая экономика, хотя и сильно пошатнулась, выдержала. Она пережила беспрецедентные эпидемиологические, социальные и экономические трудности", - сказал Стайкурас.

"По предварительным данным ELSTAT, 2020 год завершился спадом примерно на 8% - продолжил министр. - Это лучше делавшихся оценок, что связано как с пересмотром результатов третьего квартала, так и с относительно хорошей картиной четвертого квартала. Четвертый квартал в сравнении с третьим, кажется, показывает лучшие показатели в Европе".

По его словам, эти данные "подтверждают правильность проводимой экономической политики, включающей широкий спектр мер по поддержке домохозяйств и предприятий, благодаря которому удалось значительно сгладить экономические последствия пандемии". "Это факт, что рецессия в 2020 году [в Греции] была глубокой, хотя она близка к среднему европейскому уровню. И 2021 год, как это видно сегодня, будет непростым. Проблем много, и они велики", - подчеркнул глава Минфина.

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