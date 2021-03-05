Первый вице-президент МТС по экосистемному развитию Николаев возглавил компанию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Совет директоров МТС назначил президентом компании первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслава Николаева. Алексей Корня, который возглавлял оператора последние три года, перейдет в АФК "Система", говорится в сообщении МТС.

В новую должность Николаев вступит 13 марта. Корня, в свою очередь, будет рекомендован совету директоров АФК "Система" на должность первого вице-президента корпорации.

В новом качестве Николаеву предстоит задача упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив глобальную трансформацию бренда МТС, сообщил председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, слова которого приводятся в сообщении.

Корня был назначен президентом МТС в марте 2018 года сроком на три года. В МТС он пришел в 2004 году, заняв должность финансового директора регионального подразделения "МТС Урал". Впоследствии занимал разные должности в компании, включая должность вице-президента по финансам и инвестициям.

Николаев также пришел в компанию в 2004 году, начав работу в блоке продаж и обслуживания, затем занимал руководящие должности в российском подразделении МТС. В 2017 году он был назначен вице-президентом по маркетингу, затем к его полномочиям добавились вопросы клиентского опыта и экосистемного развития.