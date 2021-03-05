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NLMK Pennsylvania заключила с работниками новый договор, забастовка на заводе завершилась

Договор предполагает повышение заработной платы, расширенные возможности медицинского страхования и новый мотивационный план

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. NLMK Pennsylvania (компания американского дивизиона группы НЛМК) с 1 марта заключила с сотрудниками новый трудовой договор, забастовка на предприятии завершена. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

"NLMK Pennsylvania договорилась с профсоюзом United Steelworkers о новом четырехлетнем коллективном трудовом договоре для своих сотрудников. Новый контракт вступил в силу 1 марта", - сказано в сообщении.

Вместе с подписанием договора завершилась забастовка на производственной площадке NLMK Pennsylvania в городе Фаррел. Компания и профсоюз совместно организуют возвращение персонала на рабочие места в течение двух недель, отмечает НЛМК.

Договор предполагает повышение заработной платы, расширенные возможности медицинского страхования и новый мотивационный план.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.

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