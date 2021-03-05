Петербург получит около 800 млн рублей на строительство дорог в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит почти 800 млн рублей из средств федерального бюджета на строительство дорог в 2022 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Распоряжением правительства Российской Федерации на 2022 год Санкт Петербургу выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 792 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства будут направлены по ведомственной целевой программе "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы" на 2021-2022 годы на значимые для города объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Среди них - вторые этапы реконструкции Приморского шоссе, реконструкции Петрозаводского шоссе и строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. На указанных объектах уже ведутся строительно-монтажные работы.

"Петербург регулярно принимает крупные международные мероприятия. В этом году состоятся Петербургский международный экономический форум, матчи Евро-2020. Состояние дорог впрямую влияет как на репутацию Петербурга, так и на комфортную городскую среду", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

В пресс-службе добавили, что в конце 2020 года между Федеральным дорожным агентством и правительством города было заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта. Согласно документу, с 2021 по 2023 год городу будет выделено около 10,7 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры, в том числе на строительство первого этапа Южной широтной магистрали и реконструкцию Лиговского путепровода, расположенного на автомобильной дороге "Нарва" в Красносельском районе Петербурга.