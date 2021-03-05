Нижегородские предприятия увеличили объем инвестиций в основной капитал на 20,6%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций предприятий в основной капитал в Нижегородской области в 2020 году превысил 383 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 20% в сопоставимых ценах. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Нижегородской области по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 383,1 млрд рублей. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, этот показатель вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах", - сказано в сообщении.

Никитин отметил, что показатель значительно выше среднероссийского и Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность даже в непростых условиях пандемии.

"Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону. Рост инвестиционной активности традиционно отмечался в обрабатывающей промышленности, например, в производстве нефтепродуктов, лекарственных средств и в металлургии", - цитирует пресс-служба Никитина.

Губернатор добавил, что для комфортных условий работы инвесторов в области созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, территории опережающего соцально-экономического развития в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. На данный момент на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове работают 13 резидентов.