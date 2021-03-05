Международные резервы России за февраль сократились на $4,4 млрд

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 марта 2021 года составили $586,266 млрд, что на 0,75% (или $4,419 млрд) ниже показателя на начало февраля, сообщил Банк России.

На 1 марта 2020 года международные резервы РФ находились на уровне $570,381 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы увеличились на 0,45% - до $455,963 млрд. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась на 4,74% и составила $130,304 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.