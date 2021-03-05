Доля газа в добыче "Газпром нефти" в ближайшие годы составит 45%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Доля газа в добыче "Газпром нефти" в ближайшие годы может достигнуть 45%, сообщил глава компании Александр Дюков в журнале "Сибирская нефть".

"В нашем добычном портфеле растет доля газа: в ближайшие годы она составит уже 45%", - отметил он.

"При этом мы понимаем и свою ответственность за дополнительное снижение выбросов при развитии традиционных бизнесов. Утилизация попутного нефтяного газа, дальнейшая модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов, реализация целого ряда масштабных экологических инициатив и проектов - это та работа, которую мы вели и продолжим вести", - добавил Дюков.

Он напомнил также, что отсутствие глобальных инвестиций в добычу углеводородов может привести к дефициту и резкому росту цен на энергоносители. "Без инвестиций в традиционные ресурсы мы рискуем прийти к ситуации дефицита и резкому росту цен на энергоносители", - считает Дюков.

По его словам, за последнее время ряд зарубежных нефтяных компаний пересмотрели свои стратегии в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенного снижения доли углеводородных проектов в инвестиционных портфелях.

"Мы согласны, что климатическая повестка сегодня очень важна. Но исходим из того, что борьба с выбросами парниковых газов - это общая задача всех жителей Земли и всех отраслей экономики, а не только энергетики. Хотя, безусловно, энергетика должна делать свой вклад в решение этой задачи, в том числе через более активное применение ВИЭ", - добавил он.

"Но все же, если говорить о нефтегазовых компаниях, стратегически важным направлением нам видится работа по производству водорода и созданию дешевых, эффективных технологий по улавливанию и хранению углекислого газа. Это то, что должно стать нашим приоритетом в ближайшие годы", - подчеркнул Дюков.

Компания ранее сообщала, что добыча нефти в 2020 году снизилась на 4,3%, до 60,52 млн т из-за ограничений соглашения "ОПЕК +". Объем добычи газа в 2020 году вырос на 5,5% год к году - до 43,08 млрд куб. м.