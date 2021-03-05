Глава "Газпрома" обсудил сотрудничество в газовой сфере с белорусскими коллегами

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудничество в газовой сфере между Россией и Белоруссией в пятницу в Москве в рамках рабочей встречи обсудили глава "Газпрома" Алексей Миллер, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Российской Федерации Владимир Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Отдельное внимание на встрече было уделено прохождению отопительного сезона. Отмечено, что "Газпром" поставляет газ в Беларусь надежно, в необходимых объемах", - отмечает "Газпром".

Стороны также рассмотрели перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе.

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики.