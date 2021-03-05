Фондовые торги в США открылись ростом

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Фондовые торги в США в пятницу открылись ростом после снижения в последние три дня.

В первые минуты после начала торговой сессии промышленный индекс Dow Jones повысился на 213,75 пункта (0,69%) и установился на отметке 31 137,89 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 18,64 пункта (0,49%) и оказался на отметке 3 787,11 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 9,55 пункта (0,08%), до 12 733,02 пункта.

Министерство труда США сообщило ранее в этот же день, что число рабочих мест в США за февраль увеличилось на 379 тыс. Уровень безработицы сократился до 6,2%. В январе данный показатель составлял 6,3%.

Во вторник, среду и четверг основные котировки снижались по итогам фондовых торгов в США.

Нефть марки WTI подорожала. К 9:42 по времени Восточного побережья США (17:43 мск) цена поставок энергоносителя в апреле повысилась на $2,06 (3,23%), до $65,89.