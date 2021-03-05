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Алиханов анонсировал возобновление авиарейсов из Калининграда в Минск

Точная дата возобновления полетов пока неизвестна
Аэропорт Храброво в Калининграде Александр Aрхипов/ТАСС
Описание
Аэропорт Храброво в Калининграде
© Александр Aрхипов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласовал возобновление прямых авиарейсов между Калининградом и Минском. Об этом сообщил в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос пользователей.

"Cейчас на федеральном штабе заседаем. Согласование получили. Начинаем работать с авиакомпаниями и аэропортами", - написал Алиханов.

Как сообщили ТАСС в дирекции аэропорта Храброво, точная дата возобновления полетов пока неизвестна. При этом прямые рейсы из Калининграда в Минск станут первыми международными рейсами из Калининграда в 2021 году.

Теги
БелоруссияРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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