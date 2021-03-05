Мордовия и Псковская область устранили нарушения Бюджетного кодекса по госдолгу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Республика Мордовия и Псковская область устранили выявленные Счетной палатой нарушения по объемам госдолга и сократили его в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. Об этом сообщает Счетная палата (СП).

"Мордовия устранила нарушения Бюджетного кодекса, на которые указало контрольное ведомство в ходе проверки. Так, объем госдолга на 1 января 2020 года составил чуть меньше 51,1 млрд рублей при закрепленной в законе о бюджете Республики Мордовия предельной сумме в 54,4 млрд рублей. А привлечение государственных заимствований в 2020 году предусмотрено исключительно для погашения долговых обязательств региона. Псковская область тоже обеспечила соответствие предельных объемов заимствований на 2020 и 2021 годы нормам Бюджетного кодекса", - отмечает ведомство.

СП отмечает, что Мордовия сократила свой госдолг за 2020 год на 1,92 млрд рублей. Также правительство региона устранило задолженность по госконтракту на оказание услуг по предоставлению кредита на 974,9 млн рублей.

По данным Счетной палаты, Псковская область также утвердила основные направления долговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Они, в том числе, предусматривают поэтапное сокращение доли общего объема государственного долга Псковской области.

Ранее сообщалось, что Республика Мордовия и Псковская область увеличили размер госдолга в 2017-2019 годах на 27% и 15%, до 51,1 млрд рублей и 17 млрд рублей соответственно.