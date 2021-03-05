Куриные яйца в феврале подорожали на 2,3%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Куриные яйца в России в феврале подорожали на 2,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные подорожали в среднем по России на 2,3%, при этом в 20 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 27 субъектах - на 1,6-4,0%, в 31 субъекте - на 4,1-12,9%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В шести субъектах яйца куриные подешевели на 0,3-3,5%", - отмечается в материалах.

По данным ведомства, на масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 0,2%, при этом в 20 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1,0-1,9%, в девяти субъектах - на 2,0-4,1%. В трех субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-0,9%, в 16 субъектах - на 1,0-4,3%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: куры охлажденные и мороженые - на 4,7%, маргарин, окорочка куриные, икра лососевых рыб отечественная - на 2,3-2,8%, макаронные изделия, рыба мороженая неразделанная, кальмары мороженые - на 1,5%.

Одновременно в среднем по России наблюдалось снижение цен на сахар-песок на 0,8%, в том числе в 19 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, 17 субъектах - на 1,0-1,9%, 15 субъектах - на 2,0-6,9%. В 4 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах сахар-песок подорожал на 0,1-0,9%, в 12 субъектах - на 1,0-5,4%. Из наблюдаемых продовольственных товаров также подешевели: рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), соль и пшено - на 0,5%, пиво и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, карамель, перец черный и коньяк - на 0,1%.

Огурцы в феврале подорожали на 18% по сравнению с январем, бананы - на 8,9%. Среди остальных видов плодоовощной продукции также подорожали: виноград - на 8,5%, картофель - на 8,1%, свежая зелень - на 7,7%, морковь - на 7,5%, помидоры - на 7,1%.

Вместе с тем апельсины подешевели на 6,2%, грибы - на 0,4%, лимоны - на 0,3%.

В среднем рост цен на плодоовощную продукцию в феврале составил 5,57%.