Forbes: "Аэрофлот" повысит стоимость топливного сбора на внутренние рейсы с 10 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" поднимет стоимость топливного сбора для перевозчиков "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора" с 10 марта. Изменения не будут распространяться только на лоукостер "Победа", пишет Forbes со ссылкой на информационное сообщение для агентов, подтвержденное источником издания в одном из сервисов продажи билетов.

По данным издания, изменение цен произойдет только на внутренних рейсах.

Таким образом группа сможет привлечь "не менее 8,5 млрд рублей" за 2021 год, отмечает Forbes, ссылаясь на собеседника в одной из крупнейших авиакомпаний,

"Топливный сбор на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%. Для тарифов класса "эконом" увеличение составит 150 рублей за сегмент. С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота". Там подчеркнули, что это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ. Весной 2020 года топливный сбор был существенно снижен, напомнили в "Аэрофлоте".