Форум "Иммунная система мировой экономики" стал лауреатом премии "Событие года"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" получил премию "Событие года" в номинации "Бизнес-форум года". Девятая церемония награждения победителей премии состоялась в пятницу, трансляция велась онлайн.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" организовали компания "Бизнес Диалог" и event-агентство ERA, которые входят в группу компаний "Михайлов и Партнеры", по заказу Института экономики роста им. Столыпина П. А. и уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Организаторы Столыпин-форума привлекали к участию в мероприятии зарубежных гостей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. События форума прошли как в традиционных форматах - проводились пленарные заседания, панельные дискуссии, презентации, так и в интерактивных - мастер-классы, воркшопы, нетворкинг.

Столыпин-форум проходил 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях участвовали около 200 спикеров из 40 стран мира, а также более 3 тыс. участников подключились в интерактивном формате и зрителями трансляции стало более 200 тыс. человек из России, европейских стран, стран БРИКС и США. Организаторами форума стал также МГИМО, поддержку событию оказывал столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, Сбербанк и госкорпорация "Ростех". ТАСС выступал генеральным информационным партнером форума.

Ежегодная национальная премия в области событийного маркетинга и специальных мероприятий "Событие года" учреждена в 2011 году как отраслевой конкурс проектов, отраслевая награда, присуждаемая за достижения в области событийного маркетинга и интертеймента, на территории России.