Фондовые торги на бирже Нью-Йорка завершились уверенным ростом

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов в пятницу выросли почти на 2%. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к завершению торгов вырос на 572,16 пункта (1,85%), до отметки 31 495,30. Индекс S&P 500 набрал 73,47 пункта (1,95%) и оказался на уровне 3 841,94, индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 204,29 пункта (1,64%), до 12 668,29.

Несмотря на позитивное завершение пятницы индекс Nasdaq потерял около 300 пунктов за прошедшую неделю. Производитель электромобилей Tesla демонстрирует отрицательную динамику уже на протяжении четырех недель: с начала февраля стоимость акций компании снизилась на 31,5%, а состояние ее основателя Илона Маска сократилось с $191 млрд до $150,8 млрд. Такое снижение показателей, как отмечает газета The New York Times, обусловлено общей волатильностью технологического сектора рынка, которая вынуждает инвесторов вкладываться в более стабильные компании, и усиливающейся конкуренцией со стороны других производителей, в частности компании Ford с ее электрокроссовером Mustang Mach E.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,61%, до $66,34 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась на 0,14% - до $1 700,85 за тройскую унцию.