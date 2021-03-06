Более половины ведомств России в 2020 году попали в категорию низкого уровня открытости

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Больше половины российских государственных ведомств в 2020 году попали в категорию низкого уровня открытости. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Одно из приоритетных направлений Счетной палаты - это содействие эффективной, прозрачной работе госорганов, а также продвижение принципов доступности данных. По итогам 2020 года ни одно ведомство не получило высшую оценку в рейтинге, а больше половины попали в категорию низкого уровня открытости. Мы видим прогресс в том, что органы власти задумываются над этими результатами и предпринимают активные шаги в повышении собственной открытости", - сказал Кудрин в приветственном слове к "Дню открытых данных 2021".

Ранее сообщалось, что треть министерств и ведомств своевременно отвечают на вопросы журналистов, меньше половины - на запросы граждан.