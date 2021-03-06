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Силуанов рассказал о сроках финансирования программы развития Кузбасса

Глава Минфина заявил, что aинансирование программы социально-экономического развития предусмотрено как на текущий, так и последующие годы

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Финансирование программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предусмотрено как на текущий, так и последующие годы, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Деньги будут предусмотрены как в текущем году, так и в соответствующих будущих годах. Поэтому вопросы финансового обеспечения решены", - сказал Силуанов на совещании о социально-экономическом развитии Кузбасса, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин в субботу.

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, объем программы составит порядка 55 млрд рублей.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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