Силуанов рассказал о сроках финансирования программы развития Кузбасса

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Финансирование программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предусмотрено как на текущий, так и последующие годы, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Деньги будут предусмотрены как в текущем году, так и в соответствующих будущих годах. Поэтому вопросы финансового обеспечения решены", - сказал Силуанов на совещании о социально-экономическом развитии Кузбасса, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин в субботу.

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, объем программы составит порядка 55 млрд рублей.