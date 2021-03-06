Мишустин: срок деятельности территорий опережающего развития в Кузбассе могут увеличить

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Срок деятельности территорий опережающего развития в Кузбассе может быть увеличен на пять лет. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса.

"В Кемеровской области созданы территории опережающего социально-экономического развития - это Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк, Прокопьевск. Если в них будут запускаться новые проекты и создаваться рабочие места, считаю, что мы можем продлить срок их деятельности еще на пять лет", - сказал Мишустин. Он отметил, что резиденты этих территорий и дальше смогут пользоваться различными преимуществами, в том числе пониженными тарифами страховых взносов.

По словам Мишустина, эти меры должны способствовать дальнейшему развитию региона. Премьер призвал поддержать предпринимателей, работающих в регионе и тех, кто еще только собирается инвестировать в экономику Кемеровской области.

Глава правительства сделал акцент на необходимости диверсифицировать экономику региона. "Важная часть этой работы - это повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области. Этому направлению нужно уделять самое особое внимание", - сказал он. На строительство инвестиционной инфраструктуры правительство предусмотрело почти 3 млрд рублей.

Резиденты ТОСЭР получают льготы по налогу на прибыль и имущество. Также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%, но эта мера поддержки действует только в течение трех лет после создания территории опережающего социально-экономического развития.

Власти Кузбасса ранее неоднократно обращались в Минэкономразвития РФ с инициативой о продлении действия льгот на более продолжительный период. Это позволило бы реализовать в Кузбассе инвестиционный проект Wildberries по строительству логистического центра в ТОСЭР Юрга. Ретейлер готов построить объект и вложить в него 5 млрд рублей только при условии предоставления льгот.

Статус ТОСЭР в Кузбассе имеют четыре моногорода - Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк и Прокопьевск, в них работают более 50 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций порядка 5,2 млрд рублей. Таким образом, инвестиционный проект Wildberries по объемам финансирования практически равен вложениям всех действующих на сегодня в ТОСЭР Кузбасса инвесторов.