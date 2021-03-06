Программа развития Кузбасса позволит создать 13 тыс. рабочих мест в несырьевой сфере

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Реализация программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, позволит создать 13 тыс. новых рабочих мест в несырьевых отраслях и диверсифицировать региональную экономику. Об этом сообщил в субботу на совещании в Кемерове министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В конечном итоге реализация программы должна привести не только к опережающему развитию инфраструктуры, к решению накопившихся социальных проблем, но и главным образом к созданию 13 тыс. новых рабочих мест вне угольной занятости и привлечению дополнительно 30 млрд рублей инвестиций", - сказал Решетников.

В Кузбассе добывается порядка 60% российского угля, на территории региона расположено самое большое в стране количество моногородов, градообразующие предприятия в которых преимущественно угольные шахты и разрезы. По словам Решетникова, в угольной отрасли в регионе занято 87 тыс. человек, это практически каждый шестой житель Кемеровской области без учета занятых в бюджетной сфере.

"Уровень безработицы в регионе стабильно выше среднероссийского - 6,8% против 6,1% по РФ. Плюс к этому фиксируется миграционный отток: за последние 10 лет из региона уехали 38 тыс. человек. Ситуацию усложняет фактор моногородов, здесь 12 шахтерских городов, где проживают 890 тыс. человек, треть населения региона. При этом сама по себе угольная отрасль стала более эффективна: за последнее десятилетие ощутимо выросла производительность труда, в среднем в 1,5 раза. Но альтернативных возможностей для занятости в регионе по-прежнему не хватает. И это является основной целью экономического раздела программы", - добавил министр.

Одним из направлений по диверсификации региональной экономики должно стать развитие туризма. Так, комплекс мероприятий программы социально-экономического развития региона направлен на развитие популярного горнолыжного курорта Шерегеш на юге Кузбасса. За счет бюджетных средств там запланировано строительство новых дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры, необходимой для расширения горнолыжного комплекса и увеличения туристического потока. Внебюджетные инвестиции позволят реализовать проекты по строительству новых канатных дорог, гостиниц и туристических комплексов.