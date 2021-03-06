Чернышенко: в Татарстане откроют карбоновый полигон для расчета углеродного баланса

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Новый карбоновый полигон - территория, на которой будет вестись расчет углеродного баланса в рамках работы по защите от антропогенного влияния на климат, - будет открыт в Татарстане. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в субботу в ходе посещения Казанского федерального университета (КФУ).

Сотрудники КФУ рассказали о проекте карбонового полигона в республике, который предполагает наблюдения при помощи датчиков, а также беспилотников в трех районах: на Раифском участке Волжско-Камского заповедника, в национальном парке "Нижняя Кама" и на юго-востоке Татарстана, где сконцентрировано множество промышленных производств. Система в будущем должна помочь в разработке новой неуглеродной энергетики.

"Инициатива, которую мы сегодня объявим, это очень важная новость о том, что создается карбоновый полигон, дополнительный, восьмой", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что зачастую реальный вклад России в компенсацию углеродной эмиссии оценивается несправедливо. "Ваши научные исследования, учитывая, что есть уникальная география... и концентрация различных производств - удачное стечение многих обстоятельств для того, чтобы мы могли пилотировать это важное направление", - добавил он, обращаясь к руководству университета.

Система карбоновых полигонов создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. Реализация пилотного проекта проходит в семи регионах, таких как Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, а также на базе семи образовательных организаций высшего образования.