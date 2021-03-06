МЭР совместно с властями КБР разрабатывает план мероприятий по развитию курорта Эльбрус

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ совместно с властями Кабардино-Балкарии разрабатывает план мероприятий по развитию курорта Эльбрус, особое внимание уделяется вопросам создания инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам в субботу замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в Нальчике.

"План мероприятий - это дальнейшее расширение курорта Эльбрус, там целый комплекс мероприятий - расширение канатных дорог, это и ОЭЗ (особая экономическая зона), и привлечение туда резидентов. Тут у нас совместная работа с республикой, есть резиденты, которые готовы уже там развивать. Нам, единственное, надо сейчас синхронизировать работы по инфраструктуре к этим объектам. Там есть вопросы по канализации, коллектору, электроснабжению - эти все вопросы сегодня обсудили. Я думаю, что мы синхронизируем эти графики и по строительству и по развитию, по привлечению туда резидентов", - сказал Назаров, отметив, что у части резидентов уже есть понимание, как они будут развиваться и что будут строить.

Глава КБР Казбек Коков отметил, что в субботу с делегацией Минэкономразвития обсудили вопроосы туристической отрасли и других направлений. "Инвестиционные проекты по развитию сельскохозяйственной отрасли, легкой промышленности, проекты в сфере IТ-технологий. Те инструменты, которые мы сегодня обсуждали, будут применяться для более привлекательной инвестиционной деятельности в республике", - отметил Коков.

Курорт Эльбрус расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - более 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха (в 2020 году там побывало 424 тыс. туристов). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.