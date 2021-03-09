"Ростелеком" в IV квартале увеличил выручку на 23%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам четвертого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 23% и достигла 163 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистый убыток госоператора в октябре - декабре 2020 года вырос в 2,7 раза, до 2,1 млрд руб. Показатель OIBDA "Ростелекома" возрос на 10% и достиг 44,5 млрд руб., капитальные затраты без учета госпрограмм снизились на 16%, до 36,2 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) составил 17,9 млрд руб. против 15,7 млрд руб. годом ранее. Чистый долг на конец четвертого квартала увеличился на 9%, до 362,2 млрд руб.

По итогам 2020 года выручка "Ростелекома" выросла на 15% и составила 546,9 млрд руб. OIBDA увеличилась на 14%, до 194,1 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 16% и достигла 25,4 млрд руб., капитальные затраты выросли на 1%, до 107,1 млрд руб. Свободный денежный поток составил 22,7 млрд руб. против 30,3 млрд руб. в 2019 году.

Выручка по сегментам

Доходы от услуг мобильной связи "Ростелекома" по итогам IV квартала 2020 года выросли на 15% и составили 47,3 млрд руб., от услуг фиксированного интернета - на 8%, до 23,6 млрд руб. Выручка от цифровых сервисов госоператора увеличилась на 53%, до 30,4 млрд руб., а доходы от услуг телевидения возросли на 3% и достигли 9,8 млрд руб.

Выручка "Ростелекома" от оптовых услуг (включая VPN, присоединение и пропуск трафика, инфраструктурные сервисы и аренду каналов) за отчетный период выросла на 12%, до 20,1 млрд руб. Доходы госоператора от фиксированной телефонии снизились на 10% и составили 13,4 млрд руб.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет "Ростелекома" в IV квартале выросло на 300 тыс. - до 13,5 млн, платного ТВ - на 400 тыс., до 10,8 млн. Число абонентов местной телефонии снизилось на 1,6 млн и составило 14 млн. Количество мобильных абонентов (мобильный оператор Tele2) на конец третьего квартала достигло 46,6 млн.

Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) в сегменте ШПД снизилась на 2% и составила 395 руб., в сегменте платного ТВ - до 250 руб.

Финансовые прогнозы

"Ростелеком" рассчитывает на продолжение роста бизнеса в 2021 году и ожидает увеличения консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%.

"Несмотря на сохранение неопределенности в отношении дальнейшей динамики макроэкономических показателей, итоги работы в 2020 году позволяют нам рассчитывать на продолжение роста бизнеса в 2021 году. Менеджмент компании ожидает увеличения консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%; capex запланирован в пределах 110-115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм)", - цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента, финансового директора "Ростелеком" Сергея Анохина.

В свою очередь президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что компания продолжит развивать цифровые направления в рамках обновленной стратегии, которую планируется представить рынку в апреле.