Сбербанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты под 3%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сбербанк получил более 200 заявок на общую сумму свыше 200 млн рублей и выдал первый кредит по новой льготной государственной программе кредитования под 3% годовых для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

"Как только правительство сообщило о запуске новой программы поддержки, мы зафиксировали высокий интерес к ней со стороны наших клиентов. Банк получил уже более 200 заявок от клиентов на общую сумму более 200 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы. Сегодня мы выдали первый кредит в размере 2 млн рублей нашему клиенту из Приморского края. Компания работает в сфере общественного питания", - сказал он.

Попов напомнил, что всего по программе планируется предоставить более 100 млрд рублей.

"Думаю, что наша работа в этом направлении внесет существенный вклад в восстановление экономики страны и в сохранение рабочих мест, поможет предпринимателям быстрее преодолеть последствия пандемии", - отметил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса "ФОТ 3.0", которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. "ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0" (антикризисные кредиты под 2% годовых, программа предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса - прим. ТАСС), действие которой закачивается 1 апреля

Согласно условиям программы "ФОТ 3.0", процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.