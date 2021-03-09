Минстрой разрешил бизнесу в домах использовать краны в качестве канализационных колодцев

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минстрой России разъяснил, что "канализационным колодцем", оборудовать которые требуется от предпринимателей, можно считать обычный кран или патрубок, врезанные в канализационную трубу. Об этом говорится в ответе министерства (имеется в распоряжении ТАСС) на обращение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Титов ранее в письме в правительство РФ отмечал, что 3 июня 2020 года вступили в силу новые правила холодного водоснабжения и водоотведения, что, по его данным, увеличило тарифную нагрузку на организации, расположенные в многоквартирных домах. Уполномоченный говорил, что по новым правилам плата за водоотведение увеличилась в полтора раза для водопользователей с рядом характеристик, например, если "отсутствует контрольный канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов". Он отмечал, что предпринимателям предлагалось за свой счет организовывать такие колодцы, из которых можно было бы брать пробы сточных вод и таким способом декларировать непревышение нормативов.

"Контрольным канализационным колодцем признается не только колодец, но также и иное сооружение (устройство), предназначенное для отбора сточных вод абонента, определенное в договоре водоотведения. Таким образом, достаточно оборудования любого иного сооружения (устройства), например, крана, патрубка, основное требование к которому заключается в обеспечении возможности отбора проб сточных вод данного абонента отдельно от сточных вод иных абонентов", - отмечается в ответе министерства за подписью заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Егорова.

Минэкономразвития, также реагируя на письмо бизнес-омбудсмена, согласилось с его позицией, что применяемые решения не должны накладывать дополнительных существенных затрат на предпринимателей, быть легко реализуемыми и доступными для них. А в Федеральной антимонопольной службе предложили организовать на площадке Минстроя совещание по проблемным вопросам применения новых правил.