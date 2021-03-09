"Ростелеком" может выплатить 5 руб. на акцию за 2020 год

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" будет рекомендовать акционерам принять решение направить на дивиденды по итогам 2020 года 5 руб. на акцию, следует из презентации компании по итогам финансовой отчетности за IV квартал 2020 года.

"Менеджмент будет рекомендовать выплату 5 руб. на акцию по итогам 2020 года, то есть 77% от FCF (свободный денежный поток - прим. ТАСС) и 69% от чистой прибыли", - говорится в презентации.

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года из-за пандемии коронавируса, но выплатит их в полном объеме за весь год и не откажется от существующей дивидендной политики. Дивидендная политика "Ростелекома" на 2018-2020 гг. предполагает выплаты минимум 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% от свободного денежного потока.

Сейчас РФ в лице Росимущества владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", АО "Телеком инвестиции" (куда входят ВТБ, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и банка "Россия") владеет 20,98%, ВТБ - 8,44%, ВЭБ.РФ - 3,36%, в свободном обращении находится 29,02% акций госоператора.