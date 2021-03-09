ДОМ.РФ планирует докапитализацию своего банка через выпуск акций на 30 млрд рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. АО "ДОМ.РФ" планирует увеличить уставной капитал Банка ДОМ.РФ с помощью выпуска акций на 30 млрд рублей. Такая информация размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Рекомендовать единственному акционеру АО "Банк ДОМ.РФ" принять решение об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительного выпуска акций банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет размещено 300 тыс. обыкновенных акций, стоимость одной составит 100 тыс. рублей. Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ДОМ.РФ.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Ранее было объявлено, что в рамках оптимизации институтов развития к Банку ДОМ.РФ предполагается присоединить МСП Банк.