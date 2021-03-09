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"Норникель" к 16 марта остановит водоприток на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский"

После этого компания рассмотрит вопрос о сроках возобновления работы обоих рудников

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Норникель" планирует к 16 марта завершить работу по остановке водопритока на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", после чего примет решение о возобновлении их работы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" продолжает проводить мероприятия по остановке водопритока грунтовых вод на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский". Компания планирует завершить текущий этап работ к 16 марта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках возобновления работы обоих рудников", - сказано в сообщении.

"Норникель" также к 16 марта планирует восстановить цепочку переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике после произошедшей аварии. Решение о сроке запуска работы фабрики будет приниматься по результатам проверки Ростехнадзора и проведения внутреннего аудита.

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