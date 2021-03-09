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Эксперты выявили более 40 уникальных мобильных угроз, эксплуатирующих название Clubhouse

Специалист "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анна Ларкина отметила, что перед установкой любого приложения необходимо уделять внимание изучению пользовательского соглашения
© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили более 40 уникальных угроз для мобильных платформ, эксплуатирующих название Clubhouse. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"С момента появления Clubhouse в 2021 году эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили более 40 уникальных угроз для мобильных платформ, которые эксплуатировали название социальной сети. В рамках такой схемы злоумышленники распространяли в том числе банковский троянец Anubis. Этот зловред для Android может красть финансовые данные, извлекая их из банковских приложений и программ для шопинга", - сообщили в компании.

Эксперт "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анна Ларкина отметила, что перед установкой любого приложения необходимо уделять внимание изучению пользовательского соглашения.

"Если вы все же решили присоединиться к Clubhouse, делитесь только той информацией, которую вы готовы опубликовать в общем доступе. Критически относитесь к информации, которую слышите в комнатах Clubhouse: если хорошо знакомый голос предлагает поучаствовать в каком-то привлекательном проекте, проверьте информацию в других источниках", - говорит эксперт.

Также Ларкина подчеркнула, что на данный момент приложения соцсети Clubhouse нет на Android и людям не стоит доверять подделкам.

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