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Туроператорам Тверской области выплатят до 4,5 тыс. рублей за одного привлеченного туриста

Субсидию предоставят тем туроператорам, которые с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года разместят гостей региона в гостинице дольше, чем на одну ночь

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Власти Тверской области ввели дополнительные меры финансовой поддержки региональных туроператоров в 2021 году. За каждого привлеченного туриста, который останется в гостинице дольше, чем на одну ночь, им выплатят до 4,5 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Данная мера господдержки туристического сектора предполагает возмещение затрат за одного туриста в размере от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в зависимости от количества дней и ночей, проведенных им в Верхневолжье", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы, субсидию могут предоставить тем туроператорам, которые с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года разместят гостей региона в гостинице дольше, чем на одну ночь. "Не исключаю, что мы будем предоставлять такую поддержку по итогам полугодия, туристического сезона или поквартально. Мы заинтересованы в том, чтобы все туристические объекты были максимально загружены", - передает пресс служба слова губернатора Игоря Рудени.

Туризм в Тверской области является одним из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, в регионе принята профильная госпрограмма, направленная на увеличение турпотока, повышение качества туристских услуг и туристской инфраструктуры.

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