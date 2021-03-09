Первый энергоблок БелАЭС 10 марта вновь планово отключат от сети

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) 10 марта будет вновь планово отключен от сети. Об этом говорится в сообщении, которое распространило во вторник Министерство энергетики республики.

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня", - сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, данный вид исследований необходим "для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора".

8 марта Минэнерго сообщало, что первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть после планового отключения 20 февраля в рамках проведения испытаний и регламентных работ в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В начале ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока.

Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, в ходе которой, как указывал Госатомнадзор, идет тестирование оборудования и проводятся многочисленные испытания в различных режимах работы ядерной установки, в том числе выявляется необходимость корректировки работы оборудования. При этом предусмотрены технологические остановки блока. 26 февраля Минэнерго сообщило, что первый блок Белорусской АЭС выработал около 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии с момента включения в объединенную энергосистему. Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.