ЦБ выпускает монеты из драгметаллов к 800-летию со дня рождения Александра Невского

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России 10 марта 2021 года выпускает в обращение памятные монеты из золота и серебра, посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского серии "Исторические события". Номинал монеты из серебра 3 рубля, из золота - 100 рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

На серебряной монете изображен Государственный герб РФ, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России". На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение князя Александра Невского в доспехах верхом на коне под развевающимся знаменем, а также православного храма слева и вооруженного войска справа. Внизу по окружности имеется надпись "Александр Невский".

Тираж монеты из серебра - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

На золотой монете изображен Государственный герб РФ, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России". На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монумента "Ледовое побоище" на фоне панорамы средневекового Пскова. Внизу по окружности имеется надпись "Александр Невский".

Тираж золотой монеты - 1 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.